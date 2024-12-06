Подозреваемый в торговле младенцем задержан в Оренбурге

Фото: телеграм-канал "Следком"

Мужчина был задержан при попытке продать ребенка в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, 6 декабря 21-летний молодой человек попытался продать ребенка 2023 года рождения за 1,5 миллиона рублей. Однако реализовать это ему не удалось, так как мужчину задержали сотрудники полиции. На него завели дело по статье о торговле несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии.

В ближайшее время следствие направит ходатайство об аресте злоумышленника. Ребенок на данный момент находится в специализированной больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Кем ему приходится мужчина, не уточняется.

Ранее полицейские задержали мужчину, который подходил к прохожим в Твери и якобы предлагал купить детей. Об инциденте правоохранителям стало известно из соцсетей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они установили личность подозреваемого.

Задержанный рассказал, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, не имея злого умысла. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

