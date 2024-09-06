Мужчина похитил из детского сада чужого двухлетнего ребенка в Абакане

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Мужчина, похитивший чужого двухлетнего ребенка из детского сада, был задержан правоохранителями в городе Абакане. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Инцидент произошел утром 6 сентября. В тот день злоумышленник по домофону на калитке объяснил охраннику, что пришел забрать якобы своего ребенка из детского сада. Тогда дети из ясельной группы гуляли и один из воспитанников – двухлетний мальчик – подбежал к мужчине, а тот взял его на руки и унес. Воспитатель предположила, что малыша забрал отец, однако все-таки решила позвонить матери ребенка, чтобы узнать, почему мальчика так рано забрали.

В результате мать обратилась в полицию. Спустя час полицейские нашли ребенка. Он был с мужчиной в квартире, которая находится на Рыбацкой улице. Злоумышленника задержали. В ближайшее время его допросят. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего, а также начали проверку в связи с халатностью сотрудников детского сада.

Ребенок сейчас находится с матерью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту похищения младенца. Мужчина вблизи жилого дома в Ферганском проезде напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка. Применяя насилие, он выхватил младенца из ее рук и попытался скрыться бегством. За мужчиной побежали очевидцы, и в результате он бросил девочку на землю, причинив ей множественные телесные повреждения.

