Мужчина пытался украсть грудного ребенка в Москве

В Москве возбудили уголовное дело по факту похищения младенца, сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 24 июля фигурант, находясь вблизи жилого дома в Ферганском проезде, напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка 2024 года рождения. Применяя насилие, он выхватил младенца из ее рук и попытался скрыться бегством. В этот момент за злоумышленником побежали очевидцы, и в результате он бросил девочку на землю, причинив ей множественные телесные повреждения.

Подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее полицейские задержали 28-летнего мужчину из ближнего зарубежья, пытавшегося увести маленького ребенка со двора, расположенного на улице Ставропольской. Столичная прокуратура сообщила, что задержанный и ребенок в присутствии своей матери и психолога были опрошены.

Мальчик рассказал, что задержанный ему не навредил. По словам мужчины, ребенок сам к нему обратился с просьбой купить еды. Ведомство установило, что 7-летний мальчик воспитывается в многодетной семье.