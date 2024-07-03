В Москве задержан пытавшийся увести ребенка со двора мужчина

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Полицейские задержали 28-летнего мужчину из ближнего зарубежья, пытавшегося увести маленького ребенка со двора, расположенного на улице Ставропольской, передает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Оперативники ОМВД России поместили злоумышленника в специальное помещение для задержанных лиц для дальнейшего разбирательства.

В свою очередь, столичная прокуратура в своем телеграм-канал сообщила, что задержанный и ребенок в присутствии своей матери и психолога были опрошены.

Мальчик рассказал, что задержанный ему не навредил. По словам мужчины, ребенок сам к нему обратился с просьбой купить еды.

Ведомство установило, что 7-летний мальчик воспитывается в многодетной семье. В настоящее время правоохранители проводят проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Кроме того, следователи столичного СК сейчас проводят опрос свидетелей, находившиеся рядом в момент инцидента.

Ранее в Ярославле были найдены похищенная девочка и подруга ее матери, которую подозревали в карже ребенка. В момент задержания похитившая девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому допросить ее не удалось. По версии следствия, у женщины не было своих детей, поэтому она проводила время с дочерью своей подруги.