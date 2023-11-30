Похищенная в Калужской области 8-летняя девочка найдена живой

Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"

Восьмилетняя девочка, которую похитили неизвестные в Калужской области, найдена живой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Местонахождение пропавшей 8-летней девочки установлено", – сказано в сообщении.

Уточняется, что школьницу в сопровождении сотрудников правоохранительных органов привезли в больницу для проведения осмотра. Сейчас же девочка вместе с полицейскими едет в отдел Следственного комитета в Козельске, где с ней будут работать следователи.

Также в СК отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Информацию об обнаружении девочки прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже", – отметил он, добавив, что за судьбу ребенка молились тысячи людей.

Ранее следователи сообщили, что вечером 29 ноября в полицию обратились родители, заявив о пропаже девочки. Обстоятельства исчезновения уточняют до сих пор следователи по особо важным делам и криминалисты, а поиски вели правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что матери девочки отправили сообщение с требованием выкупа. В связи с этим СУ СК РФ по региону завели уголовное дело. Прокурор региона взял на свой контроль расследование дела.



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