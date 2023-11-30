Дело по факту пропажи 8-летней школьницы возбудили в Калужской области

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В Калужской области завели уголовное дело после пропажи в Козельске восьмилетней девочки. Об этом заявила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, вечером 29 ноября в полицию обратились родители. Они заявили, что их дочь не вернулась после того, как ушла в обед из дома. В настоящее время обстоятельства пропажи ребенка уточняют следователи по особо важным делам и криминалисты, а поиски школьницы ведут правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Прокурор региона взял на свой контроль деятельность ведомств и расследование уголовного дела.

Следователи опубликовали приметы пропавшей: нормальное телосложение, рост 132 сантиметра, русые волосы, карие глаза. На девочке была золотистая куртка, черная шапка, брюки, рюкзак и белые сапоги.

При этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале сообщила, что матери девочки отправили сообщение с требованием выкупа. В связи с этим Волк попросила откликнуться всех, кто имеет какую-либо информацию о пропаже ребенка.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, заявил в своем телеграм-канале, что переживает за ребенка и держит ситуацию на личном контроле.

"Работы по поиску восьмилетней девочки и выявлению обстоятельств ее исчезновения идут", – добавил он, уточнив, что сотрудники полиции докладывают обо всех мерах, которые связаны с поиском ребенка.

Ранее сотрудники полиции в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая потерялась в лесу и находилась там всю ночь. О пропаже дочери сообщила 35-летняя мать. По ее словам, ребенок ушел из дома и не вернулся.

После этого на поиски школьницы выдвинулись правоохранительные органы двух городов Приморья – Фокина и Большого Камня, а вместе с ними и сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, Следственного комитета и других ведомств.



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