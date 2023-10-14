Заблудившуюся в лесу 7-летнюю девочку нашли спустя сутки в Приморье

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Сотрудники полиции в Приморье нашли семилетнюю девочку, которая потерялась в лесу и находилась там всю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

Как рассказали в полиции, 13 октября 35-летняя мать из Фокино сообщила о пропаже дочери. По ее словам, ребенок ушел из дома и не вернулся. После этого на поиски школьницы выдвинулись правоохранительные органы двух городов Приморья – Фокино и Большого Камня, а вместе с ними и сотрудники МЧС, ФСБ, ГУФСИН, следственного комитета и других ведомств. Также помогали 300 волонтеров. За ночь проверялись подвалы, чердаки, заброшенные здания и детские площадки.

"Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России "Большекаменский" капитаны полиции Дмитрий Лисица и Яна Дьяченко, а также лейтенант полиции Антон Карпинский заметили девочку ранним утром 14 октября в районе поселка Волчанец", – сказано в сообщении.

Сотрудникам полиции заблудившаяся рассказала, что во время прогулки заметила собаку и пошла за ней в лес, после чего потерялась. Из-за этого девочка была вынуждена переночевать в лесу, а уже утром продолжить поиск дороги домой. Ребенка уже привезли в отдел и отдали родителям.

Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли законных представителей девочки к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

"Сотрудники Госавтоинспекции, разыскавшие школьницу, будут поощрены правами начальника УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Александра Табакаева", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июня группа туристов из 20 человек, не зарегистрировавшаяся в МЧС, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района Республики Карачаево-Черкесия. Позже группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, вторая группа не выходила на связь. Группа туристов из Краснодарского края в скором времени была обнаружена у Софийских водопадов, никто не пострадал.

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