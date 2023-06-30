Пропавших туристов из Краснодарского края нашли живыми в горах Карачаево-Черкесии

Фото: МЧС России

Спасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Вечером 29 июня группа туристов из 20 человек, не зарегистрировавшиеся в МЧС, потерялись при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района.

Туристы разделились и отправились в разных направлениях. Группу из 12 человек спасатели ранее обнаружили на спуске, а вторая группа не выходила на связь.

На поиски восьми туристов отправились четверо спасателей и две единицы техники.

"Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС", – указано в сообщении.

Туристы не пострадали, медицинская помощь им не требуется, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось о пропаже на пике Поднебесном в Кемеровской области троих подростков 13, 14 и 15 лет. Об их пропаже стало известно 29 июня, в настоящее время их разыскивают более 20 спасателей. К поискам также привлечены беспилотники.

По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.



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