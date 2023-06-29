Трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесном в Кузбассе

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Трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесном в Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что во время спуска дети ушли от группы вперед без взрослых. В приюте, являвшимся точкой назначения, они не появлялись. Детей разыскивают спасатели – в поисках участвуют более 20 человек. Также привлечены беспилотники.

Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

Ранее сообщалось, что пропавший в Еврейской автономной области четырехлетний мальчик найден живым. Ребенок, находившийся у родственников в селе Песчаном, пропал, выйдя из дома в неизвестном направлении. Его поиски длились более 10 часов, в них принимал участие 71 человек.

До этого сообщалось о том, что живым найден пропавший в тайге в Приамурье мальчик. Ребенок, сопровождая отца на охоте, потерялся и провел ночь в лесу.

Мальчик, который потерялся в тайге в Приамурье, вернулся к родным