Пропавшего сына гендиректора лаборатории "Гемотест" нашли во Владимирской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полиция и Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установили, что сын главы крупной сети медицинских лабораторий находится в городе Гороховце Владимирской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По информации СМИ, речь идет о сыне главы лаборатории "Гемотест" Рудема Газиева Акиме. Пропавший перестал выходить на связь 11 мая. До этого он летал в Санкт-Петербург, но после возвращения в Москву не пришел домой. Затем его отцу позвонили неизвестные и потребовали за сына выкуп в размере миллиона долларов.

Ранее полицейские нашли пропавшую в Москве жену бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова. Местонахождение женщины удалось установить за сутки.

Ее обнаружили на территории Московской области. Жизни и здоровью жены Колмакова ничего не угрожает, сейчас она находится с семьей. 10 мая 62-летняя Тамара Колмакова ушла на работу и не вернулась. Вечером ее супругу позвонил неизвестный, который сообщил, что похитил женщину и требует за нее выкуп в размере миллиона рублей.

До этого сообщалось, что посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения российской гражданки Юлии Чумак. О пропаже россиянки 9 мая сообщила ее мать Татьяна Ковалева.

По ее информации, девушка 2000 года рождения прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний" и с тех пор не выходила на связь с родственниками. Позднее вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что Чумак найдена живой. Однако посольство РФ на Филиппинах не подтвердило обнаружение пропавшей россиянки.