Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения россиянки

Фото: 123RF/alekstaurus

Посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения российской гражданки Юлии Чумак, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию в Маниле.

О пропаже россиянки 9 мая сообщила ее мать Татьяна Ковалева. По ее информации, девушка 2000 года рождения прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний" и с тех пор не выходила на связь с родственниками.

В ходе общения с Ковалевой сотрудники консульского отдела попросили ее предоставить дополнительные данные о деталях поездки ее дочери. По результатам они направили соответствующие обращения в компетентные ведомства Филиппин.

Также в дипмиссии в Маниле Ковалевой посоветовали обратиться с заявлением в органы внутренних дел РФ для объявления Юлии Чумак в розыск по линии Интерпола. Ситуация находится на контроле посольства.

В октябре прошлого года на острове Пхукет в Таиланде нашли тело пропавшей россиянки.

Елена Радченко ушла из отеля и не вернулась. В то же время она перестала выходить на связь. Оказалось, что пропавшая является начальником службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

Ее тело обнаружили в море в километре от места, где, предположительно, она вошла в воду. Возле того участка нашли вещи погибшей. Полицейским удалось опознать тело женщины по купальнику приметного цвета с фотографии, которую предоставили друзья погибшей.