Стали известны подробности дела о пропавшей в Таиланде россиянке

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Пропавшая на Пхукете в Таиланде гражданка России является начальником службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наша коллега, сотрудница Свердловской железной дороги Елена Радченко, находясь в отпуске, перестала выходить на связь с близкими: пропала без вести", – уточнили в СвЖД.

Как отметили в пресс-службе, поиски россиянки продолжаются. Сотрудники компании находятся в тесном контакте с родственниками пропавшей.

О поисках пропавшей россиянки на Пхукете сообщил генеральный консул России на острове Владимир Соснов. Поиски женщины вели около 100 человек.

Как отмечал Соснов, россиянка не вернулась в отель 20 октября. При этом генконсул обратил внимание, что сейчас в Таиланде сезон дождей. В это время волны в море могут достигать трех метров.

До этого на таиландском острове была найдена мертвая туристка из России. Женщине было 35 лет. Тогда уточнялось, что причиной смерти могло стать падение с высоты.

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