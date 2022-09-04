Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке увеличилось до 6

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской в Камчатском крае, увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС.

"Еще один человек, который ранее находился без сознания, умер. Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек", – заявили в медицинских службах.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило по факту гибели туристов уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"Проводятся следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств случившегося", – сказали в ведомстве.

В район ЧП вылетел вертолет Камчатского территориального центра медицины катастроф, сообщили в пресс-службе регионального Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Отмечается, что накануне туда был направлен вертолет Ми-8, однако он не смог приземлиться на высоте 3 300 метров из-за повышенной облачности.

"В настоящее время борт со спасателями и медиками повторно вылетел в район происшествия. Высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в горной местности наблюдаются непростые погодные условия: сильным ветром и осадками. Несмотря на это, к вылету в район происшествия также готовится вертолет Ми-8 МЧС.

"Оба борта планируют приземлиться на максимально дозволенной высоте, чтобы спасатели могли пройти дальнейшую акклиматизацию", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что при восхождении на вулкан Ключевская Сопка погибли пять туристов. Еще несколько человек пострадали. Им потребовалась помощь медиков.

Отмечалось, что туристическая группа состояла из 12 человек, прибывших на Камчатку из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. На высоте 4 158 метров возникли проблемы, несколько туристов сорвались и упали в пропасть.