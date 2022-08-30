Российский альпинист погиб в горах Киргизии

11:21
Фото: depositphotos/saiko3p
Альпинист из России погиб при восхождении на пик Ленина в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД Ошской области республики.
"Поступило сообщение о том, что на пике Ленина на высоте 6 100 метров скончались 38-летний гражданин России и 41-летний кыргызстанец", – сказали в управлении
В настоящее время киргизские экстренные службы ведут работу по спуску тел альпинистов. По предварительным данным, причиной их смерти могло стать переохлаждение.
Ранее альпинист погиб на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. По данным регионального главка МЧС, один человек из группы получил травму. Прибыв на место, спасатели обнаружили альпиниста без признаков жизни. Позднее они эвакуировали его тело.
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