Группа из пяти туристов запросила помощи в горах КБР

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Группа туристов из пяти человек запросила помощи спасателей в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, один человек из группы получил травму", – отмечается в сообщении.

По данным ведомства, туристы находятся на высоте 3 800 метров. Запрос о помощи поступил около 13:00 по московскому времени.

Уточняется, что к месту уже выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, упавшего в ущелье на высоте 2,5 тысячи метров в горах Кабардино-Балкарии.

Уточнялось, что в туристическую группу, с участником которой случилось ЧП, входят 9 человек. Свой маршрут в МЧС РФ группа не регистрировала.

