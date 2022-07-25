Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии

06:15
Фото: 07.mchs.gov.ru
Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, упавшего в ущелье на высоте 2,5 тысячи метров в горах Кабардино-Балкарии. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Спасатели обнаружили тело туриста <...> без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что остальным участникам группы в количестве двух человек также требуется помощь для осуществления спуска с горы. В настоящее время поисково-спасательные работы на горе Бука-Баши приостановлены. Их планируют возобновить с наступлением светлого времени суток.
К поисково-спасательные работам привлекли 9 сотрудников ведомства. Также известно, что туристическая группа не регистрировала свой маршрут в МЧС.
Ранее сообщалось, что туристическая группа с подростками из КЧР застряла в горах Сочи из-за разрушенного ливнями моста. Спасатели планировали эвакуировать туристов вертолетом, однако вылету помешала плохая погода. Позднее к группе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: