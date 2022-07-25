Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии

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Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, упавшего в ущелье на высоте 2,5 тысячи метров в горах Кабардино-Балкарии. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Спасатели обнаружили тело туриста <...> без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что остальным участникам группы в количестве двух человек также требуется помощь для осуществления спуска с горы. В настоящее время поисково-спасательные работы на горе Бука-Баши приостановлены. Их планируют возобновить с наступлением светлого времени суток.

К поисково-спасательные работам привлекли 9 сотрудников ведомства. Также известно, что туристическая группа не регистрировала свой маршрут в МЧС.

Ранее сообщалось, что туристическая группа с подростками из КЧР застряла в горах Сочи из-за разрушенного ливнями моста. Спасатели планировали эвакуировать туристов вертолетом, однако вылету помешала плохая погода. Позднее к группе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС.