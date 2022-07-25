Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

06:15

Спасатели нашли тело туриста, упавшего в ущелье в Кабардино-Балкарии

происшествиярегионы

Фото: 07.mchs.gov.ru

Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, упавшего в ущелье на высоте 2,5 тысячи метров в горах Кабардино-Балкарии. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Спасатели обнаружили тело туриста <...> без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что остальным участникам группы в количестве двух человек также требуется помощь для осуществления спуска с горы. В настоящее время поисково-спасательные работы на горе Бука-Баши приостановлены. Их планируют возобновить с наступлением светлого времени суток.

К поисково-спасательные работам привлекли 9 сотрудников ведомства. Также известно, что туристическая группа не регистрировала свой маршрут в МЧС.

Ранее сообщалось, что туристическая группа с подростками из КЧР застряла в горах Сочи из-за разрушенного ливнями моста. Спасатели планировали эвакуировать туристов вертолетом, однако вылету помешала плохая погода. Позднее к группе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать