Тургруппа с детьми застряла в горах Сочи

13:44
Фото: ТАСС/Денис Абрамов
Туристическая группа с подростками из КЧР застряла в горах Сочи из-за разрушенного ливнями моста, сообщает РИА Новости.
Накануне в МЧС позвонил руководитель тургруппы и рассказал, что из-за дождей в сочинской реке Цахвоа поднялся уровень воды. В месте нахождения группы, в составе которой пятеро подростков, смыло мосты, из-за чего они не могут продолжить путь.
Спасатели решили эвакуировать туристов вертолетом утром в четверг, 14 июля, однако вылету помешала плохая погода. В 09:00 к группе выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС.
Отмечается, что группа на учет в МЧС не становилась. У туристов есть с собой спутниковый телефон, благодаря которому они связываются со спасательным отрядом. Рано утром руководитель вышел на связь и сообщил, что медицинская помощь никому не требуется.
"Сейчас тургруппа остается в палатках в горах Сочи. Они находятся в горной местности, в долине реки Цахвоа, движение дальнейшее для них небезопасно. Через реку перейти не могут, обратно в Карачаево-Черкесию идти очень долго. С ними есть связь", – рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ в Сочи.
В конце мая на Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров заглох вертолет с пилотом и тремя туристами на борту. За ними вылетела группа из 25 спасателей, связь с которыми была потеряна. Позже группа туристов была доставлена в базовый лагерь на поляну Азау, никто не пострадал.
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