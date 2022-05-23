Всех застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Поисково-спасательные работы в Кабардино-Балкарии завершены. Все четверо туристов, застрявших на Эльбрусе, доставлены в базовый лагерь – на поляну Азау, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В медицинской помощи альпинисты не нуждаются. Пострадавших в результате происшествия нет. Всего к работам по спасению туристов привлекались 25 человек и 3 единицы техники.

Накануне на Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров заглох вертолет с пилотом и тремя туристами на борту. Позже за ними вылетела группа из 25 спасателей. Из-за ухудшения погодных условий связь с ними была потеряна.

Спасатели разделились на группы. Три из них, как выяснилось позже, оказались в спасательных приютах. Еще одна группа из 11 человек вместе с туристами, которых должны были эвакуировать, нашлась в хижине Red Fox на высоте 5,3 тысячи метров. Им на помощь выдвинулась дополнительная группа спасателей.

