На Эльбрусе нашли не выходившую на связь группу спасателей

11:16
Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Группа сотрудников МЧС, которая ранее перестала выходить на связь, нашлась. Сейчас ее, а также четверых туристов, эвакуируют спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Группа спасателей и туристы обнаружены. Сейчас они спускаются", – сказал собеседник агентства.
Уточняется, что накануне на Эльбрусе на высоте более 5 тысяч метров заглох вертолет с пилотом и тремя туристами на борту. Позже за ними вылетела группа из 25 спасателей, вертолет которой тоже вышел из строя. Из-за ухудшения погодных условий связь с ними была потеряна.
Спасатели разделились на группы. Три из них, как выяснилось позже, оказались в спасательных приютах. Еще одна группа из 11 человек вместе с туристами, которых должны были эвакуировать, нашлись в хижине Red Fox на высоте 5,3 тысячи метров. Им на помощь выдвинулась дополнительная группа спасателей.
В начале мая спасатели эвакуировали 75 участников незарегистрированной туристической группы, запросившей помощь из-за подъема уровня реки Губс на Кубани. Среди участников группы было 60 детей. Никто из туристов не пострадал.
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