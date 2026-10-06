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06 октября, 16:16

Спорт

Теннисист Джокович выиграл 102-й трофей в карьере на турнире в Пекине

Фото: AP/Achmad Ibrahim

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

В последнем поединке Джокович сразился с австралийским спортсменом Алексом де Минауром. Однако тот получил травму и не смог продолжить встречу. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 0:1 в пользу сербского теннисиста.

Эта победа стала для Джоковича 102-й в его профессиональной карьере.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева впервые отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Таким образом, она стала третьей участницей WTA после Арины Соболенко из Белоруссии и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Всего в турнире примут участие восемь лучших теннисисток сезона. Он пройдет в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября.

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