Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервис управления паролями 1Password сообщил о хакерской атаке, в результате которой злоумышленник скопировал часть информации об учетных записях клиентов. При этом содержимое пользовательских хранилищ и данные для доступа к ним не пострадал, сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел 19 ноября 2026 года. Хакер получил доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников в GitHub и воспользовался им для проникновения в исходный код и внедрения вредоносного кода на серверные службы.

В результате злоумышленник смог получить доступ к некоторым серверным системам 1Password и скопировать ограниченный объем клиентской информации. В нее вошли имена пользователей и адреса электронной почты, которые применяются для входа в сервис.

В компании подчеркнули, что пароли, хранящиеся в пользовательских хранилищах, и ключи шифрования не были затронуты.

После обнаружения атаки специалисты приняли меры для локализации проблемы. Кроме того, 1Password начала менять внутренние учетные данные.

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