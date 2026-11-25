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Двух мужчин, которые проникли в Анмер-холл – резиденцию принца Уильяма и его супруги Кейт в поместье Сандрингем, – могли украсть шесть запонок и часы. Об этом сообщает газета Sun.

По данным СМИ, преступники забрались туда по водосточной трубе. Они задержаны, им предъявлено обвинение в краже со взломом. Издание также утверждает, что оба обвиняемых – мигранты.

Семья в момент взлома находилась в другом доме – Форест-Лодже рядом с Виндзорским замком. Британская прокуратура полагает, что к проникновению причастен еще один человек, его разыскивают.

Журналисты отметили, что оба обвиняемых имеют албанское гражданство. Один из них является "нелегальным мигрантом, который ранее запрашивал убежище". Статус второго как резидента остается неясным.

Ранее в Лондоне грабители пробили дыру в ювелирном магазине, но ничего не успели украсть. На месте происшествия обнаружили 38-летнего Лаурентиу-Даниэля Нитисоару, его задержали. Затем правоохранители последовали на крышу, где увидели его сообщника – 39-летнего Иоана Асафети. Позднее в аэропорту задержали третьего злоумышленника – 42-летнего Серджиу Пластину.