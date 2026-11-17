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В канадской провинции Манитоба неизвестные сняли колокол с колокольни храма Украинской грекокатолической (униатской) церкви. Об этом сообщает CBC News.

Кража произошла в начале ноября в сельском муниципалитете Армстронг. Храм стоит на большом удалении от жилых домов, поэтому используется редко.

Колокол отлили из латуни в Швейцарии в 1906 году и затем привезли в Канаду. Весит он около 130 килограммов.

Полицейские пока не выяснили точное время кражи. Им также непонятно, каким образом злоумышленникам удалось аккуратно спустить тяжелый колокол с колокольни, не оставив следов на месте. Следователи полагают, что реликвию могли забрать, чтобы сдать в пункт приема цветных металлов.

Скупщиков в районе о случившемся предупредили, однако отыскать колокол до сих пор не удалось.

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