Фото: maritime.bg

Все 19 членов экипажа газовоза GAS HUSKY, затонувшего в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море, спасены. Об этом сообщили в министерстве транспорта страны, передает Болгарское национальное телевидение.

Людей обнаружили и вывезли болгарские военные. Моряки были эвакуированы с помощью вертолета и доставлены на авиабазу "Чайка" в Варне.

По данным портала Maritime.bg, танкер перевозил пропан, весь экипаж состоял из филиппинцев. Легкие ранения получили двое моряков. По словам капитана судна, причиной ЧП стала атака беспилотников.

Газовоз GAS HUSKY пропал с радаров в ночь на 17 ноября, а утром поступил сигнал аварийного буя. Вышедший на разведку самолет Су-25 ВВС Болгарии обнаружил спасательный плот с моряками на месте случившегося. Они находились примерно в 50 милях от берега.

