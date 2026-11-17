Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Мужчины в возрасте от 18 до 29 лет чаще других пассажиров не оплачивают проезд в московском транспорте, на них приходится половина всех выявленных нарушений. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передал столичный Дептранс в МАХ.

Мужчины составляют 56% безбилетников. Граждан России среди нарушителей – 65%. При этом 28% нарушителей старше 40 лет. Чаще всего случаи неоплаты фиксируют с 08:00 до 10:00. Одной из причин отказа от оплаты поездки может быть короткое время в пути.

Ликсутов призвал пассажиров прикладывать проездные билеты к валидаторам при входе в транспорт. Он также отметил, что оплата проезда помогает оценивать загруженность маршрутов и при необходимости выпускать на линии дополнительные автобусы и электробусы. Помимо этого, валидация позволяет обновлять подвижной состав, запускать новые маршруты и развивать современные сервисы.

Ранее сообщалось ,что москвичи стали более чем на 60% чаще пополнять карту "Тройка" и покупать проездные через городские онлайн-сервисы. Для этого жители используют портал mos.ru и приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id".

Также пополнить карту и проверить ее баланс можно через приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт", единый транспортный портал и сайт метрополитена. После онлайн-оплаты средства необходимо записать на карту с помощью валидатора или турникета.

