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Главный тренер сборной Уэльса Крэйг Беллами обратился к португальским болельщикам с призывом быть благодарными Криштиану Роналду. Об этом сообщает Madrid Xtra.

"Цените его. Будьте благодарны за то, что у нас была возможность увидеть его игру", – сказал Беллами.

Специалист добавил, что и сам испытывает благодарность за то, что мог наблюдать за выступлениями форварда. По его словам, у болельщиков из Португалии поводов для такого чувства еще больше – Роналду защищал честь их страны.

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии. По его словам, причиной стали два нарушенных обещания со стороны главного тренера команды Жорже Жезуша. В частности, футболист принял участие в первом матче нового сезона Лиги наций против Уэльса (1:0), после чего остался в запасе на встречу с норвежцами (2:1).

Как рассказывал Роналду, изначально он не должен был выходить на поле в той встрече, но тренер попросил его быть готовым сыграть 30 минут и отправил разминаться. В результате футболиста оставили на скамейке запасных.

Португальская футбольная федерация после этого инцидента дисквалифицировала Роналду на 30 дней и обязала его выплатить 255 евро. Спустя время игрок объявил, что завершил выступления за португальскую команду. В честь этого события будет организована торжественная церемония.

