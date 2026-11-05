Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

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Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду завершил выступления за национальную команду Португалии. Об этом футболист сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

"Португальцы, настал день вернуть сборной футболку под номером 7, которая принадлежит всем нам. На протяжении 23 лет я имел честь и ответственность носить ее, защищать и представлять нашу страну на стадионах по всему миру", – сказал спортсмен.

Роналду напомнил, что его путь в национальной команде начался в августе 2003 года и изменил его жизнь. За это время он пережил победы и поражения, установил рекорды и завоевал трофеи. Футболист подчеркнул, что всегда старался добиваться большего и отдавал сборной все силы.

Отдельно он поблагодарил партнеров по команде, тренеров, медицинский персонал и других сотрудников сборной, а также семью и болельщиков. По словам Роналду, главным воспоминанием для него останется исполнение национального гимна перед матчами, когда все португальцы объединялись общей любовью к стране.

"Сегодня я завершаю свой путь на поле в составе национальной сборной. Ухожу с высоко поднятой головой, гордостью за пройденный путь и осознанием того, что отдал Португалии все, что мог. Но я никогда не перестану быть одним из вас и продолжу переживать, радоваться и праздновать каждую победу Португалии", – заявил футболист.

Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку и добавил, что гордость за возможность носить футболку сборной останется с ним навсегда.

Осенью между футболистом и руководством сборной произошел конфликт. Сначала спортсмен самовольно покинул тренировочный лагерь команды перед матчем Лиги наций с Данией.

Он объяснил это тем, что главный тренер Жорже Жезуш дважды нарушил обещания относительно его роли в составе. По словам Роналду, после матча с Норвегией тренер попросил его разминаться и быть готовым выйти на 30 минут, но так и не выпустил на поле.

В ответ Португальская футбольная федерация начала дисциплинарное разбирательство и временно отстранила 41-летнего форварда от игр за национальную команду. По регламенту ему грозила дисквалификация на срок от одного до шести месяцев и штраф до тысячи евро.

19 октября федерация вынесла решение, согласно которому Роналду дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на 255 евро. При этом Жезуш заявил, что конфликта нет, и согласился на примирительную встречу.

Как сообщали СМИ, Роналду воспринял санкции как предательство, отказался от разговоров о возвращении в сборную и начал склоняться к завершению международной карьеры.