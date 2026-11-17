Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Волгограде 54-летняя женщина Мария, работавшая уборщицей на очистных сооружениях острова Голодном, скончалась от сердечной недостаточности, поскольку ей несколько месяцев не платили зарплату, рассказала ее дочь Екатерина в социальных сетях.

По словам девушки, ее мать оставалась без зарплаты около трех месяцев. Необходимые лекарства стоили около 2,5 тысячи рублей, не сумев их приобрести, Мария умерла 23 августа. При этом работодатель долгое время обещал официальное оформление и расчет.

О болезни матери и проблемах с нанимателем Екатерина узнала от ее близкой подруги: сама Мария и диагноз, и конфликт на работе скрывала. Сейчас девушка добивается, чтобы компания понесла ответственность.

Компания, на которую работала женщина, – ООО "Импульс". У нее 12 исков от сотрудников о невыплате зарплаты, при этом она получила 14,5 миллиона рублей как подрядчик "Концессии водоснабжения". Заявку на тендер организация подала 29 декабря 2025 года без документов, а на следующий день стала победителем, рассказала Екатерина газете "Известия".

В прокуратуре Волгоградской области заявили, что взяли на контроль расследование смерти женщины. В ведомстве также оценят информацию о задержке зарплаты и о том, что из-за нее Мария не смогла вовремя приобрести лекарства.

Ранее сообщалось, что сотрудника уборочной службы частной клиники в Гиресуне на черноморском побережье Турции подозревают в участии в хирургических операциях без квалификации. Руководитель отделения партии Zafer Месут Айдын рассказал, что сведения о происходящем поступали ему на протяжении 3–4 месяцев от сотрудников больницы, пациентов и их родственников.

