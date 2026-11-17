Фото: MAX/"Столичный СК"

Адвокат 21-летней Елизаветы Кириченко, обвиняемой в покушении на убийство пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного, намерен оспорить решение суда о заключении девушки под стражу. Об этом РИА Новости сообщил защитник Олег Федоров.

"Мы не согласны с избранной мерой пресечения, она слишком сурова", – заявил адвокат.

Покушение на Заворотного произошло 13 ноября в Москве. Взрывное устройство сдетонировало под сиденьем его автомобиля Toyota. Мощность заряда составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. От взрывной волны политолога выбросило через лобовое стекло машины. Его госпитализировали.

По словам Азарова, журналист перенес операцию, после которой врачи ввели его в состояние лечебной комы. Он также уточнил, что Заворотный предполагал возможное на него покушение.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. По версии следствия, за организацией преступления стоят украинские спецслужбы. 16 ноября в рамках расследования задержали Кириченко.

Следователи полагают, что летом 2026 года неизвестный связался с девушкой и сообщил ей о якобы открытых на ее имя счетах за рубежом, предназначенных для финансирования ВСУ. Затем он поручил ей установить на автомобиль устройство, которое представил как GPS-трекер. Кириченко утверждала, что не знала о его взрывном назначении. По итогам заседания суд арестовал обвиняемую до 13 января.