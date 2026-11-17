Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается строительство здания Таганского и Лефортовского районных судов. Ход работ осмотрели Сергей Собянин и председатель Московского городского суда Михаил Птицын.

По словам градоначальника, столичные суды ежегодно рассматривают миллионы дел, а около миллиона горожан посещают непосредственно здания мировых судов, районных судов и городского суда.

"И конечно, и судьи должны работать в нормальных современных условиях, и граждане, которые приходят в суды, должны чувствовать себя тоже в достойных условиях", – подчеркнул мэр Москвы.

Собянин напомнил, что здания Лефортовского и Таганского судов были построены более 100 лет назад, а их общая площадь в 4 тысячи квадратных метров не отвечает современным требованиям. Поэтому по согласованию с Верховным судом было решено провести работы по реконструкции действующих и по строительству новых зданий.

Градоначальник добавил, что новое здание, предназначенное для Таганского и Лефортовского районных судов, по объемам в 4,5 раза больше, чем предыдущие. Кроме того, качество строительства и внешний вид сооружения будет отвечать самым высоким требованиям.

"Надеюсь, что судьям понравится этот проект, мы будем тиражировать на другие суды", – уточнил Собянин.

В свою очередь, Птицын поблагодарил мэра и добавил, что это первое такое масштабное здание суда – других подобных сооружений в стране не существует. Председатель Мосгорсуда отметил, что новое здание суда будет удобно не только для москвичей, но и для всех председателей районных судов.

По данным материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время Таганский и Лефортовский суды размещаются в зданиях в Марксистском переулке и на Андроньевской площади соответственно. Эти сооружения технически и морально устарели, а по своей функциональности здания не соответствуют современным требованиям. При этом нагрузка на эти суды остается высокой.

В связи с этим по решению мэра Москвы в марте 2025 года было начато строительство нового 8-этажного здания Таганского и Лефортовского судов площадью порядка 21,5 тысячи "квадратов" в Таможенном проезде. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 45%.

Специалисты уже полностью завершили возведение конструктива надземной части здания. Продолжается устройство наружных инженерных сетей и подготовительные работы к монтажу декора фасада. Завершить строительство здания Таганского и Лефортовского судов планируется в 2027 году.

Ранее столичные власти согласовали архитектурно-градостроительное решение для здания отдела МВД и контрольно-пропускного пункта в районе Выхино-Жулебино. Общая площадь объекта вместе с КПП составит почти 6,2 тысячи квадратных метров. Четырехэтажное здание полиции разместится по адресу Ферганский проезд, владение 6. На главном фасаде установят объемную надпись "Полиция" из нержавеющей стали и герб ГУ МВД России по Москве.

