Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Блогер Виктория Боня опубликовала новое видеообращение к Владимиру Путину, поводом для которого стало помилование блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. – Прим. ред.). Ролик опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) .

Боня положительно оценила решение главы государства и заявила, что между президентом и гражданами страны складывается "хорошая динамика отношений". По мнению блогера, в этой ситуации Путин проявил себя прежде всего как человек.

"Приятно видеть такую положительную динамику в отношении граждан страны и ее лидера. Речь идет о помиловании Валерии Чекалиной президентом. Это позволяет ей получить вакцину от рака в другой стране", – сказала Боня.

Однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. В комментариях пользователи предположили, что телеведущая использовала резонансную историю для привлечения внимания к своей странице и увеличения охватов. Некоторые посчитали, что блогер могла ограничиться поздравлением Лерчек, не обращаясь при этом к президенту.

При этом это не первое обращение Бони к российскому лидеру. В апреле блогер уже записывала для Путина видео, в котором говорила о проблемах, информация о которых могла не доходить до президента в полном объеме. В частности, она предложила создать специальную платформу, через которую граждане могли бы напрямую сообщать главе государства о происходящем в стране.

Лерчек была приговорена к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года в июле Гагаринским судом Москвы. Кроме того, ей назначили штраф в размере 763,5 миллиона рублей и запретили администрировать сайты в течение трех лет.

Уголовное дело касалось перевода за рубеж более 250 миллионов рублей, полученных от фитнес-марафонов. В 2024 году фигурантами дела также стали бывший муж блогера Артем Чекалин и другие участники. Экс-супруг признал вину и получил семь лет лишения свободы.

На фоне судебного разбирательства у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. Заболевание диагностировали в феврале, а осенью состояние блогера ухудшилось. После повторного курса химиотерапии врачи рекомендовали ей рассмотреть CAR-T-клеточную терапию в Китае.

Защита пыталась добиться разрешения на поездку через суд и Федеральную службу исполнения наказаний, однако ходатайство о выезде за границу отклонили. Позднее Путин подписал указ об освобождении Чекалиной от назначенного наказания и снятии судимости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение гуманными соображениями.