Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто, поезда из Керчи на материковую часть России во вторник, 17 ноября, планируется отправить по расписанию. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".

Поезд "Таврия" № 92/91, следующий по маршруту Москва – Керчь, отправился со станции Тамань в 13:04. Еще три поезда в ближайшее время будут отправлены до станции Керчь-Южная. Это составы № 007/008 из Санкт-Петербурга, № 27/28 из Москвы и № 315/316 из Адлера.

Керчь-Южная указана как конечный пункт следования для всех перечисленных маршрутов на данном участке. Кроме того, планируется отправление по расписанию автобусов от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи.

Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено после того, как Вооруженные силы Украины нанесли по нему удары 16 и 17 ноября. Сооружение получило повреждения, никто не пострадал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. При этом в Кремле заявили, что мост будет восстановлен и станет "еще лучше прежнего".

Меры безопасности на сухопутном маршруте в Крым через Херсонщину будут усилены. При этом украинские атаки на Крымский мост не нарушили снабжение региона, которое продолжается в обычном режиме. Топливо, продукты и другие необходимые товары доставляются по альтернативным маршрутам, что обеспечивает стабильные и полные поставки в область.

