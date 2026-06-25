Призывавшая разрушить Крымский мост жительница Алушты приговорена к 5,5 года

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Жительница Алушты, призывавшая разрушить Крымский мост, приговорена к 5,5 года заключения. Решение вынес Южный окружной военный суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя инстанции.

Речь идет об Алле Бацюре. Призывы к террористическому акту она совершала, находясь дома в курортном городе. В частности, женщина оставляла комментарии под публикациями в интернете о временном закрытии Крымского моста и воздушной тревоге.

Суд признал ее виновной и назначил наказание. Срок подсудимая проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Об очередном временном перекрытии движения на Крымском мосту стало известно в конце июня. Причины таких мер не уточнялись. Вскоре после этого в рамках обеспечения безопасности в республике приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях. Запрет будет действовать до 1 сентября.

В связи с этим был отменен заезд в Всероссийский детский центр "Алые паруса". Также было объявлено о плановом вывозе отдыхающих из лагеря "Артек". Для оперативного решения всех вопросов, касающихся детского отдыха в регионе, был создан специальный штаб.

Кроме того, на этот же период в Крыму временно прекратились спортивные мероприятия, тренировки и турниры. Также был ограничен выезд спортсменов на соревнования за пределы республики.

