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25 июня, 11:37

Шоу-бизнес

Блогер Аверьянова рассказала, что столкнулась с хейтом после пародий про бухгалтерию

Фото: vk.com/club224799796

Блогер Евгения Аверьянова рассказала, что столкнулась с волной хейта после пародий про бухгалтерию.

Девушка стала известна благодаря юмористическим видео, в которых изображает "ту самую бухгалтерию" со стереотипными сотрудниками, увиливающими от работы.

Аверьянова призналась, что в ее блоге очень мало хейтеров, однако иногда комментаторы пишут, что она позорит их профессию. Блогер подчеркнула, что действительно немного преувеличивает в своих роликах, но некоторые воспринимают их буквально.

"Я даже удивляюсь, когда люди мне пишут, что такая бухгалтерия и есть", – передает ее слова Super.ru.

Ранее солистка группы Reflex Ирина Нельсон поблагодарила всех, кто пишет о ней, включая хейтеров. Ее раскритиковали за живое исполнение композиции "Люблю" и назвали ее вокал "потугами".

В ответ она написала, что если о ней пишут, значит – помнят и любят, а также процитировала фильм "Служебный роман": "У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать".

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