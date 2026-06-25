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25 июня, 11:52

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SHOT: комик Сабуров продал свой Cadillac Escalade за 10 млн рублей

Комик Сабуров продал свой Cadillac Escalade за 10 млн рублей

Фото: телеграм-канал SHOT

Комик Нурлан Сабуров продал свой автомобиль Cadillac Escalade за 10 миллионов рублей. Сделку провела его супруга, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на SHOT.

Уточняется, что продажа состоялась в марте.

"Диана (жена комика. – Прим. ред.) находилась в России до получения полной суммы, после чего улетела в Казахстан", – добавили журналисты.

При этом в России у Сабурова также имеется дом с участком площадью 1 285 квадратных метров в подмосковной Истре.

Комику запретили въезд в страну на 50 лет в январе 2026 года. Он узнал об этом, когда прилетел из Дубая в Москву. Власти объяснили свое решение защитой традиционных духовно-нравственных ценностей и интересами национальной безопасности. В итоге комик отправился в Алма-Ату.

Комитет национальной безопасности Казахстана, в свою очередь, начал проверку в его отношении по статье о наемничестве. Она была организована, поскольку артист Марат Турымбетов заявил о том, что летом 2025 года Сабуров передал армии РФ в зоне СВО 10 мотоциклов.

Комик Сабуров вернулся в Казахстан

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