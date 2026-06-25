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25 июня, 14:14

Происшествия

Суд Москвы назначил от 3 до 6 лет колонии фигурантам дела об интернет-вымогательстве

Фото: depositphotos/feedough

Хамовнический суд Москвы назначил предпринимателю Антону Сафонову и журналисту Эдуарду Щуренкову 6 и 3 года колонии общего режима соответственно. Они признаны виновными в вымогательстве свыше 23,5 миллиона рублей у топ-менеджеров компаний "Ростех", "Россети" и основателя компании Yota, передает ТАСС из зала суда.

Кроме того, Сафонову назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а Щуренкову – 400 тысяч рублей. Адвокаты осужденных, в свою очередь, заявили, что планируют обжаловать решение суда.

Защита топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко назвала приговор справедливым. По словам адвоката Александры Панковой, суд услышал потерпевших и учел их мнение.

Уголовное дело в отношении Сафонова завели еще в 2023 году. Сообщалось, что он вымогал средства у Бровко в обмен на отказ опубликовать в телеграм-канале "Небрехня" некую компрометирующую его информацию.

Позже адвокат фигуранта Владимир Слащев заявил, что его клиент не признает вину. По его словам, Сафонов оказывал пиар-услуги, формирующие репутацию. За вознаграждение он организовывал размещение материалов в СМИ и телеграм-каналах.

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