Пиар-специалиста арестовали по делу о вымогательстве 2 млн руб у топ-менеджера "Ростеха"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Тверской суд Москвы арестовал пиар-специалиста Антона Сафонова по делу о вымогательстве более 2 миллионов рублей у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Отмечается, что так было удовлетворено ходатайство следователя. Сафонова обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере"), он пробудет под стражей до 26 декабря.

В суде подтвердили, что потерпевшим является Бровко, но других подробностей не сообщили. При этом отмечается, что сейчас рассматривается вопрос об аресте второго фигуранта дела Станислава Дейнеко, его задержали 27 октября.

Между тем адвокат Сафонова Владимир Слащев заявил, что его клиент не признает вину. Он уточнил, что решение об аресте будет обжаловано. Сторона считает, что его приняли с рядом серьезных нарушений закона.

Защитник объяснил, что Сафонов оказывает определенные пиар-услуги, формирующие репутацию. За вознаграждение он организовывает размещение материалов в СМИ и телеграм-каналах.

"Но возможности влияния на тот или иной контент публикаций у Сафонова не было, так как этот контент был заранее согласован с заказчиком. И никаких 2 миллионов рублей, которые фигурируют в деле, мой подзащитный не требовал", – подчеркнул Слащев.

В материалах дела говорится, что Сафонов и Дейнеко якобы требовали у Бровко деньги в обмен на отказ опубликовать в телеграм-канале "Небрехня" некоей компрометирующей его информации.

Ранее трое бывших администраторов телеграм-каналов получили 8 лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.

Также коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

"Московский патруль": администраторов телеграм-каналов осудили за вымогательство