Обвиняемые в вымогательстве у Канделаки и ее мужа признали вину и извинились

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Трое обвиняемых в вымогательстве у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко и его супруги телеведущей Тины Канделаки попросили прощения и признали свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

"Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь в содеянном и хочу попросить прощения у Василия Юрьевича и его супруги. Прошу вас при вынесении приговора учесть мое признание вины", – сказал Евгений Москвин.

Подобное также произнесли Алексей Слободенюк и Владислав Малушенко. Малушенко упомянул, что Бровко известно о раскаянии обвиняемых, и он их простил.

Сообщается, что приговор будет оглашен 29 мая.

Ранее прокуратура запросила каждому из задержанных по 8 лет колонии. Согласно обвинению, Слободенюк, Москвин и Малушенко в 2020 году приобрели телеграм-каналы "Проект "Сканер" и Riddle. Там они публиковали порочащие посты о публичных персонах, за удаление которых требовали деньги.

За удаление таких публикаций о Бровко и Канделаки они требовали 280 тысяч рублей. Помощник Бровко согласился уплатить данную сумму, но публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы.

О том, что Слободенюк, Москвин и Малушенко стали фигурантами уголовного дела, сообщалось 1 марта. Тогда Генпрокуратура РФ заявила, что они обвиняются по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").