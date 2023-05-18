Прокурор запросил по 8 лет владельцам телеграм-каналов за вымогательство у Канделаки

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Прокуратура просит назначить по 8 лет колонии каждому из трех администраторов телеграм-каналов, которых обвиняют в вымогательстве у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко и его супруги телеведущей Тины Канделаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

Согласно обвинению, Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко в 2020 году приобрели телеграм-каналы "Проект "Сканер" и Riddle. Там они публиковали порочащие посты о публичных персонах, за удаление которых требовали деньги.

Сообщается, что за удаление таких публикаций о Бровко и Канделаки они требовали 280 тысяч рублей. Помощник Бровко согласился уплатить данную сумму, но публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы.

Оглашение приговора обвиняемым назначали на 26 мая.

О том, что Слободенюк, Москвин и Малушенко стали фигурантами уголовного дела, сообщалось 1 марта. Тогда Генпрокуратура РФ заявила, что они обвиняются по пункту "а" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").

Ранее в вымогательстве обвинили администратора телеграм-канала "Как-то вот так" Анатолия Спирина. Это подтвердил его адвокат Павел Герасимов.