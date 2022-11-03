Суд продлил арест подозреваемым в вымогательстве средств у топ-менеджера Промсвязьбанка

Фото: телеграм-канал Baza

Кузьминский районный суд Москвы продлил арест администратору телеграм-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и ее предполагаемой сообщнице Ольге Архаровой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В СИЗО они проведут до 7 января. Баязитова не признала вину, а Архарова признала вину частично.

Еще одну фигурантку этого дела Ирину Чурилову перевели под домашний арест. Она полностью признала вину.

Баязитову, Архарову и Чурилову обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ ("Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере"). Следствие считает, что они вымогали средства у топ-менеджера Промсвязьбанка. Сама же Баязитова ранее заявила, что ей понятна суть обвинений. Она отметила, что всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник Life.ru и как фрилансер.



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