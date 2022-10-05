Хинштейн назвал анонимность в Telegram мифом

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Последние задержания владельцев и администраторов телеграм-каналов показали, что анонимность в Telegram – это миф. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отметил, что последние задержания являются продолжением масштабной операции спецслужб против "консорциума ТГ-шантажистов". Хинштейн напомнил, что сотрудники управления "К" МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Росгвардии проводили задержания администраторов телеграм-каналов сети "Кракен".

"Именно июльские задержания позволили создать юридический и технологический прецедент и обеспечили дальнейшую поимку остальных шантажистов. В августе были задержаны, а затем арестованы администраторы ТГ-каналов – Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова", – написал в своем канале депутат.

По его словам, задержанные шантажировали и вымогали средства у крупных предпринимателей и сотрудников государственных компаний. Депутат подчеркнул, что осознание своей анонимности провоцировали их на вседозволенность.

Хинштейн поведал, что современные технические возможности спецслужб позволяют раскрыть анонимность владельцев телеграм-каналов. Он также поведал, что после задержания они активно сотрудничают со следствием и дают показания против друзей и родственников.

В заключение он предположил, что эта операция не закончится последними известными задержаниями.

Накануне правоохранители задержали владельцев и администраторов телеграм-каналов, занимавшихся публикацией ложной информации о высокопоставленных лицах и предпринимателях, а затем требовали деньги за их удаление. По данным министерства внутренних дел, количество подписчиков данных каналов составило 900 тысяч.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!