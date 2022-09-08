Силовики пришли с обысками к модераторам телеграм-канала "Легион "Свобода России" – СМИ

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Российские силовики проводят обыски у модераторов связанного с украинскими националистами телеграм-канала "Легион "Свобода России", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В Москве проходят оперативно-следственные действия дома у модераторов телеграм-канала "Легион Свобода России". По версии правоохранителей, консультировал "Легион Свобода России" бывший депутат Госдумы Илья Пономарев", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что о создании телеграм-канала было объявлено украинскими властями весной этого года, туда призывали вступить россиян, желающих воевать против сограждан.

По данным источника РИА Новости, следственные мероприятия также проходят в нескольких регионах РФ у администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих экс-депутату. Он также добавил, что Пономарев может осуществлять деструктивную деятельность против РФ в соцсетях, находясь за рубежом.

Ранее сообщалось, что УФСБ по Москве и Московской области заявило о задержании жителя столицы, намеревавшегося вступить в признанную экстремистской и запрещенной в России организацию "Правый сектор".

Как добавили в ведомстве, совместно со столичным ГУ МВД было установлено, что москвич собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.