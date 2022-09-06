ФСБ задержан планировавший вступить в "Правый сектор" москвич

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УФСБ по Москве и Московской области заявило о задержании жителя столицы, намеревавшегося вступить в признанную экстремистской и запрещенной в России организацию "Правый сектор".

"УФСБ России по Москве и Московской области задержан гражданин РФ, планировавший вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию "Правый сектор", – отметили ТАСС в пресс-службе.

Как добавили в ведомстве, совместно со столичным ГУ МВД было установлено, что москвич собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии задержали двоих участников признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Правый сектор" в Луганской Народной Республике.

Двоих пособников Вооруженных сил Украины задержали при проведении адресных мероприятий.

