Росгвардия задержала участников "Правого сектора" в ЛНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Бойцы Росгвардии задержали двоих участников признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Правый сектор" в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двоих пособников Вооруженных сил Украины задержали при проведении адресных мероприятий.

Кроме того, за сутки Росгвардия обнаружила шесть схронов с оружием.

Ранее росгвардейцы задержали работников Запорожской атомной электростанции, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины. Задержанные передавали украинским боевикам данные о расположении солдат и техники на территории станции. Также представители Росгвардии задержали нарушителя пропускного режима, который передавал ВСУ маршрут передвижения колонн техники ВС РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

