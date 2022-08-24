Росгвардия задержала двух работников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Росгвардейцы задержали работников Запорожской атомной электростанции, которые сотрудничали с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Росгвардии уточнили, что задержанные передавали украинским боевикам данные о расположении солдат и техники на территории станции.

Также представители Росгвардии задержали нарушителя пропускного режима, который передавал ВСУ маршрут передвижения колонн техники ВС РФ.

До этого официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что украинские власти реализуют резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину.

Кроме того, начальник российских войск РХБ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал о намерении украинской стороны сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС за счет якобы незначительной аварии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

