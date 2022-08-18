Кураторы из США намерены вызвать якобы незначительную аварию на Запорожской АЭС – МО РФ

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Кураторы из Соединенных Штатов намерены сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС, устроив там якобы незначительную аварию, заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По мнению министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", – отметил он.

По словам представителя Минобороны, США скрывают данные об обстрелах со стороны Украины Запорожской АЭС, там самым способствуя потенциальному развитию ядерной катастрофы в Европе.

"По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе", – добавил Кириллов.

Он отметил, что инсценировка ВСУ на Запорожской АЭС проводится с целью оказания влияния на генсекретаря ООН и мир и прикрытия выгодных для Украины решений.

При отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров.

Кириллов подчеркнул, что действия Киева на Запорожской АЭС будут способствовать возникновению ситуации, аналогичной Чернобылю и Фукусиме.

По мнению генерал-лейтенанта, в СМИ специально распространяется информация о минимальных рисках расползания радиации по Европе в случае удара по Запорожской АЭС. Он также выразил готовность предоставить МАГАТЭ снимки, доказывающие отсутствие тяжелого вооружения на территории атомной станции.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отмечал, что украинские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

