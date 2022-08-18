В Запорожской области заявили, что ВСУ могут ударить по хранилищу ядерного топлива

Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Киев может ударить по хранилищу ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он уточнил, что не готов сказать о точных действиях Вооруженных сил Украины, так как у спецслужб и армии больше сведений. Однако, по словам Рогова, очевидно, что боевики украинского лидера Владимира Зеленского "способны на все что угодно".
"Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины", – сказал Рогов.
Помимо этого, он не исключил удара и по самой атомной станции.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отмечал, что украинские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские боевики продолжили обстрел Запорожской АЭС
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