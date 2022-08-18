Постоянные поражения украинских боевиков разочаровали Европу и Вашингтон. Об этом написала британская газета Daily Telegraph. По мнению экспертов издания, в ближайшее время Запад может ослабить поддержку Киевского режима. В первую очередь речь идет о сокращениях поставок оружия.

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