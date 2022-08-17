Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы

Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД страны.

Однако в будущем получить финскую визу станет сложнее. Накануне стало известно, что визы россиянам будут давать в два раза реже. Уже с 1 сентября в день будут принимать не более 500 заявок. Кроме того, для туристов резервируют лишь 100 заявок.

В основном будут принимать людей, путешествующих по семейным обстоятельствам или работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.