Посольство РФ требует от США выдать визы делегации для визита на ГА ООН

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Посольство России в США потребовало выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем членам российской делегации с целью визита на Генассамблею ООН, передает РИА Новости.

"Посольство уже обратилось в Белый дом, госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визу министру (Сергею Лаврову) и всем членам российской делегации", – заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Российский дипломат добавил, что диппредставительство и дальше будет отстаивать право беспрепятственного въезда представителей России, которые примут участие в Генассамблее ООН.

Антонов анонсировал визит в госдепартамент, в ходе которого планирует обсудить доступ Лаврова и делегации на мероприятие.

77-я сессия Генеральной ассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 20 сентября. В настоящий момент российская делегация еще не получила визы для участия в мероприятии.

В июле посол России в Китае Андрей Денисов заявил о необходимости расширения состава Совбеза ООН. По словам дипломата, в него должны быть включены страны Азии, Африки и Латинской Америки.